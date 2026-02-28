CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

Фото: Ryan Murphy/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США намерены провести несколько волн ударов по Ирану, каждая из которых будет длиться один-два дня и будет сильнее предыдущей, сообщает журналист CNN Джим Сьютто со ссылкой на источники.

"США запланировали серию превосходящих друг друга по силе ударов с промежуточными этапами... Каждая волна будет длиться один-два дня с паузами для перегруппировки и оценки нанесенного ущерба", - написал он в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.