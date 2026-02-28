Армия обороны Израиля заявила о завершении волны ударов по системе ПВО Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль в субботу провел крупномасштабную операцию по нанесению ударов по стратегическим системам противовоздушной обороны Ирана, сообщила Армия обороны Израиля.

Одной из целей была передовая система ПВО СА-65, развернутая в районе Керманшаха на западе Ирана.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по инфраструктуре иранского режима, чтобы предотвратить угрозы израильскому тылу, сообщили израильские военные.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.