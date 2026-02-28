Поиск

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты
Район Палм-Джумейра в Дубае. Архивное фото.
Фото: AP/TAСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пожар после падения ракеты произошел в отеле Fairmont в популярном у туристов районе Палм-Джумейра в Дубае, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент нет информации о пострадавших и возможном расселении гостей. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов", - говорится в сообщении.

По информации АТОР, пожар локализован и потушен.

Власти Дубая подтвердили информацию о возникшем пожаре в здании в районе Палм-Джумейра.

По данным властей эмирата, пожар локализован и взят под контроль, а территория оцеплена и находится под контролем. Сообщается о четырех пострадавших, они госпитализированы.

Жителей и туристов власти Дубая просят сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и воздержаться от распространения видео и фото в соцсетях.

АТОР Дубай Fairmont Палм-Джумейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

 Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране

СМИ сообщили об атаке беспилотника на международный аэропорт в Кувейте

Армия обороны Израиля заявила о завершении волны ударов по системе ПВО Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

 CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

Военные Израиля заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по стране

Спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });