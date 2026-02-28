Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Район Палм-Джумейра в Дубае. Архивное фото. Фото: AP/TAСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пожар после падения ракеты произошел в отеле Fairmont в популярном у туристов районе Палм-Джумейра в Дубае, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент нет информации о пострадавших и возможном расселении гостей. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов", - говорится в сообщении.

По информации АТОР, пожар локализован и потушен.

Власти Дубая подтвердили информацию о возникшем пожаре в здании в районе Палм-Джумейра.

По данным властей эмирата, пожар локализован и взят под контроль, а территория оцеплена и находится под контролем. Сообщается о четырех пострадавших, они госпитализированы.

Жителей и туристов власти Дубая просят сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и воздержаться от распространения видео и фото в соцсетях.