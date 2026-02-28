СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Вид со спутника на Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив. Архивное фото Фото: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иранское агентство "Тасним" сообщило о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами.

"Тасним" ссылается на источники, которые утверждают, что коммерческие суда получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции о запрете прохода через пролив.

В министерстве транспорта США призвали транспортные суда не приближаться к Персидскому заливу, сообщают западные СМИ.

Согласно рекомендации, все коммерческие суда, работающие в США, должны соблюдать дистанцию в 30 морских миль от американских военных кораблей, чтобы снизить риск того, чтобы их приняли за угрозу".

Эмиратское издание The National, в свою очередь, сообщает, что ряд судов получил предупреждение от ВМС Ирана не следовать курсом через Ормузский пролив.

Директор базирующейся в Дубае логистической компании Sharaf Shipping Agency Фархад Патель добавил, что ущерба судам в регионе пока не зафиксировано.

Патель отметил, что продолжительные ограничения на проход через Ормузский пролив повлияют на график следования танкеров, на тарифы перевозок и страховки; однако оценивать влияние нынешних событий на коммерческий сектор пока рано.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.