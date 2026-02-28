Поиск

Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан живы после ударов США и Израиля по Ирану, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Все высокопоставленные чиновники живы. Все находятся на своих местах, мы контролируем ситуацию, и все в порядке", - сказал он в субботу в интервью телеканалу NBC.

Что касается Хаменеи и Пезешкиана, то, как подчеркнул Аракчи, "насколько мне известно, они также живы".

Вместе с тем, Аракчи сообщил, что в ходе ударов погибли двое иранских военнослужащих.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что в результате ударов США и Израиля Хаменеи погиб. Кроме того, со ссылкой на источники The Times of Israel сообщала, что могли быть убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур, а также министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава его разведки.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи Мохаммад Пакпур Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армия обороны Израиля заявила о завершении волны ударов по системе ПВО Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

 CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

Военные Израиля заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по стране

Спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 65 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });