Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан живы после ударов США и Израиля по Ирану, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Все высокопоставленные чиновники живы. Все находятся на своих местах, мы контролируем ситуацию, и все в порядке", - сказал он в субботу в интервью телеканалу NBC.

Что касается Хаменеи и Пезешкиана, то, как подчеркнул Аракчи, "насколько мне известно, они также живы".

Вместе с тем, Аракчи сообщил, что в ходе ударов погибли двое иранских военнослужащих.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что в результате ударов США и Израиля Хаменеи погиб. Кроме того, со ссылкой на источники The Times of Israel сообщала, что могли быть убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур, а также министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава его разведки.