СМИ сообщили об атаке беспилотника на международный аэропорт в Кувейте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке БПЛА, пострадали несколько сотрудников, сообщает в субботу газета The Kuwait Times.

"Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате несколько сотрудников получили легкие ранения, а пассажирскому терминалу T1 нанесен небольшой материальный ущерб", - информирует газета со ссылкой на представителя Главного управления гражданской авиации Кувейта Абдуллу ар-Раджи.

По его словам, в аэропорту проводятся работы по оценке и устранению последствий атаки в соответствии с процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации.

В управлении добавили, что будут уведомлять СМИ об изменениях ситуации.