Поиск

Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

"В связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении постоянного представительства РФ при ООН, размещенном в телеграм-канале постпредства в субботу.

В комментарии постпредства отмечается, что экстренное заседание на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке также созывают Франция, Бахрейн и Колумбия.

"В ходе заседания СБ будем требовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования. Россия готова оказывать все необходимое содействие в этом процессе", - отмечается в сообщении.

Как сообщило постпредство РФ при ООН, срочное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Иране состоится 28 февраля в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве).

Ранее МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
РФ Китай СБ ООН Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армия обороны Израиля заявила о завершении волны ударов по системе ПВО Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

 CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

Военные Израиля заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по стране

Спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 65 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });