Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

"В связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении постоянного представительства РФ при ООН, размещенном в телеграм-канале постпредства в субботу.

В комментарии постпредства отмечается, что экстренное заседание на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке также созывают Франция, Бахрейн и Колумбия.

"В ходе заседания СБ будем требовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования. Россия готова оказывать все необходимое содействие в этом процессе", - отмечается в сообщении.

Как сообщило постпредство РФ при ООН, срочное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Иране состоится 28 февраля в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве).

Ранее МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.