Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщили, что приступили к авиаударам по ракетным установкам в Иране.

"В ЦАХАЛ начали боевые вылеты, сейчас наносят удары по пусковым установкам ракет с целью устранить угрозу для Государства Израиль", - говорится на странице ЦАХАЛ в телеграм-канале.

The Times of Israel в свою очередь сообщало, что Израиль за последний час подвергся нескольким ракетным ударам со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги срабатывали в центральной части Израиля, зафиксировано падение обломков сбитой ракеты. Информация о пострадавших не поступала.

Также израильская противовоздушная оборона зафиксировала полет неопознанного БПЛА над Мертвым морем, пытается его перехватить.