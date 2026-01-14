Рынки акций Европы в основном снизились во вторник

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,08% - до 610,44 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,03%, французский CAC 40 - 0,14%, итальянский FTSE MIB - 0,45%. Германский DAX прибавил 0,06%, испанский IBEX 35 - 0,08%.

Трейдеры оценивали геополитические риски, следя за развитием ситуации вокруг Ирана, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном, и обратился к иранским протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказали опасения по поводу утраты независимости Федеральной резервной системой (ФРС) США, возродившиеся после сообщений, что министерство юстиции готовится предъявить уголовные обвинения председателю Федрезерва Джерому Пауэллу.

Кроме того, участники рынка оценивали свежие данные об американской инфляции, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику ФРС.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в декабре 2025 года увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне, который был в ноябре, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Самое сильное падение в составе Stoxx 600 показали котировки бумаг швейцарской Sika (-9,5%). По предварительным оценкам химкомпании, ее выручка в 2025 году снизилась на 4,8%, до 11,2 млрд франков ($14,04 млрд). Показатель оказался хуже прогноза экспертов.

Акции германского производителя ароматизаторов и функциональных ингредиентов Symrise подорожали на 5,1%. Компания сообщила, что ведет переговоры о продаже бизнеса по производству терпенов и отразит неденежные убытки в размере около 145 млн евро в связи с этой сделкой в четвертом квартале.

Бумаги датской Orsted прибавили в цене 5,4% на новостях о том, что американский суд разрешил компании возобновить строительство морского ветропарка Revolution Wind у побережья штата Род-Айленд, которое было приостановлено администрацией президента США Дональда Трампа в декабре прошлого года.

Рыночная стоимость швейцарской UBS Group почти не изменилась после сообщений, что главный исполнительный директор банковской группы Серджио Эрмотти планирует покинуть свой пост в апреле 2027 года.

Капитализация германской Suedzucker повысилась на 0,9%, хотя крупнейший в Европе производитель сахара отчитался о сильном снижении выручки, EBITDA и операционной прибыли за первые три квартала текущего фингода, а также о значительном падении доходов от производства сахара.

Вслед за ценами на нефть выросла стоимость бумаг ведущих представителей нефтегазовой отрасли, в том числе Equinor - на 2,6%, BP Plc - на 2,4%, Shell - на 2,3%, TotalEnergies - на 2,2%.

Акции Airbus подорожали на 1,9%. Авиастроительный концерн отчитался о росте поставок гражданских самолетов на 3,5% в прошлом году.