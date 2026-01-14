Поиск

Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились вслед за финансовым сектором.

При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное президентом США Дональдом Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

"Финансовый сектор страдает от предложения Трампа о кредитных картах, - полагает старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски. - Я думаю, что этот план будет крайне сложно воплотить в реальность, но он существует".

Котировки акций Visa Inc. по итогам торгов упали на 4,5%, Mastercard Inc. - на 3,8%, Wells Fargo и Bank of America Corp. - на 1,5%, Goldman Sachs Group и Citigroup Inc. - на 1,2%, PayPal Holdings Inc. - на 1,3%.

JPMorgan Chase & Co. в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 7% из-за разовых расходов, что оказалось хуже ожиданий. Цена акций крупнейшего по объему активов банка США уменьшилась на 4,2%.

Котировки бумаг Delta Air Lines опустились на 2,4%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 45%. При этом она получила рекордную скорректированную выручку, которая, тем не менее, не оправдала консенсус-прогноз.

Стоимость акций Salesforce Inc. рухнула более чем на 7%. Аналитики Oppenheimer ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Также подешевели бумаги Adobe Inc. - на 5,4%, International Business Machines - на 2,9%, Amazon.com Inc. - на 1,6%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Tesla - на 0,4%.

Капитализация Bank of New York Mellon выросла на 1,9%. Крупнейший в мире банк-кастодиан зафиксировал рекордную чистую прибыль и выручку по итогам 2025 года.

Цена акций Moderna Inc. взлетела на 17%, Intel Corp. - на 7,3%, Advanced Micro Devices - на 6,4%. Бумаги Exxon Mobil, Boeing Co. и Walmart Inc. подорожали на 2%, Alphabet Inc. - на 1,2%, Johnson & Johnson - на 1,9%, Chevron Corp. - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 398,21 пункта (на 0,8%) и составил 49191,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 13,53 пункта (на 0,19%) - до 6963,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 24,03 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 23709,87 пункта.

Alphabet Inc Amazoncom Nasdaq Composite Wells Fargo США
 Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

