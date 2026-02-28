Военные Израиля заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по стране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иран запустил по Израилю еще одну группу баллистических ракет, сообщила Армия обороны Израиля.

По сообщению местных СМИ, на территории Израиля вновь зазвучали сирены предупреждения о воздушной опасности.

Это уже седьмое предупреждение о ракетной атаке против Израиля, первая сирена раздалась в 10:09 по местному времени, отмечает Армия обороны Израиля.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных.