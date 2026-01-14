Поиск

Европейские правительства хотят назначить отдельного переговорщика по Украине от ЕС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительства стран Европы, том числе Франции и Италии, оказывают давление на ЕС с целью назначения представителя союза на переговорах с Россией по украинскому урегулированию, опасаясь, что Вашингтон заключит сделку с Москвой без них, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

"Сторонники этого плана - включая Францию и Италию - уже заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда других стран", - сообщила газета.

По словам источников, речь идет о "необходимости собственной коммуникации" на фоне переговоров и о том, что "послание Вашингтону также важно, как и послание Москве".

Согласно публикации, президент Финляндии Александр Стубб зачастую рассматривался как "потенциальный представитель Европы на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой". Однако другие источники подчеркнули, что сейчас должности специального посланника не существует и что любые разговоры о кандидатах преждевременны.

