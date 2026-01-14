Поиск

В Таиланде строительный кран упал на поезд, погибли 22 человека

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Таиланде в провинции Накхонратчасима строительный кран упал на поезд, погибли не менее 22 человек и еще 64 пострадали, сообщает АР со ссылкой на представителя правительства региона.

Кран использовался для строительства высокоскоростной железной дороги над обычной. Он упал на поезд, следовавший из Бангкока в провинцию Убонратчатхани. Из-за этого поезд сошел с рельс и загорелся.

Пожар удалось взять под контроль, поиски пассажиров в вагонах поезда продолжаются, число пострадавших и погибших может возрасти, предупредили чиновники.

В момент происшествия в поезде находились 195 человек.

Власти начали расследование произошедшего.

