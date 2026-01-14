Датская Rockwool спишет стоимость переданных во временное управление российских активов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Датский производитель изоляционных материалов Rockwool A/S деконсолидирует четыре российских производственных предприятия, контроль над которыми он утратил, и спишет их чистую стоимость (собственный капитал), говорится в его сообщении.

На 31 декабря общий размер их собственного капитала составлял 469 млн евро. За весь 2025 год российский бизнес компании получил выручку в размере 261 млн евро, EBIT - 78 млн евро.

Позднее Rockwool сообщит подробности бухгалтерских последствий утраты контроля над заводами.

Накануне стало известно, что российская "дочка" Rockwool - ООО "Роквул" - была передана во временное управление АО "Развитие строительных активов". Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 31 декабря, во вторник документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Той же компании передана в управление 68%-я доля Rockwool в ООО "Роквул-Волга" (Елабуга, оставшиеся 32% - у ООО "Роквул").

Согласно сайту ООО "Роквул", эта компания управляет заводом в подмосковной Балашихе, который был запущен в 1999 году. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Роквул" также на 100% принадлежат заводы в Выборге (ООО "Роквул-Север") и Троицке (ООО "Роквул-Урал").

Rockwool отметила, что будет отстаивать свои права, но в текущих обстоятельствах не испытывает оптимизма по поводу перспектив отмены решения о передаче российских активов во временное управление.

Датская компания вышла на российский рынок в 1995 году. Ее совокупный оборот в 2024 году составил 3,9 млрд евро.