Shell и Exxon Mobil отказались от продажи газовых активов в Великобритании компании Viaro

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Энергетические гиганты Shell и Exxon Mobil отменили сделку по продаже газовых активов в Северном море фирме Viaro Energy, которая принадлежит итальянскому бизнесмену Франческо Маццагатти.

Как говорится в сообщении Shell, компании не смогли закрыть сделку, поскольку "условия для завершения не были выполнены в связи с изменением коммерческой и рыночной ситуации", несмотря на "конструктивный процесс".

Shell и Exxon Mobil планировали продать Viaro газовый терминал Bacton и 11 офшорных объектов в Северном море. Эти активы обеспечивают около 5% добычи природного газа в Великобритании. Сделка была объявлена в 2024 году, ее закрытие ожидалось в 2025 году.

Однако закрытию помешала длительная проверка сделки со стороны британского нефтегазового регулятора North Sea Transition Authority. Кроме того, Маццагатти столкнулся с уголовным преследованием в Италии и гражданскими исками в Великобритании. Бизнесмен отрицает все обвинения.