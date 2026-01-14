Поиск

Египет расширит военную миссию в Сомали из-за признания Израилем независимости Сомалиленда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Египта увеличивают масштаб военной миссии, действующей в Сомали с 2024 года, из-за того, что Израиль в конце 2025 года первым в мире признал независимость региона Сомалиленд, сообщает в среду The National со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что Египет расширяет военную миссию в Сомали, с защитой правительства президента Хасана Шейха Махмуда в качестве главного приоритета, после признания Израилем независимости сепаратистского региона Сомалиленд", - информирует издание.

По словам собеседников, в Каире опасаются, что Израиль получит форпост в регионе, который Египет считает жизненно важным для своей безопасности.

"Источники, знакомые с египетской политикой, также сказали, что египетское правительство опасается использования Израилем влияния в Сомалиленде для выстраивания связей с Эфиопией, с которым Египет годами ведет спор об использовании вод реки Нил", - отмечает газета.

Один из собеседников издания подчеркнул, что для Каира в числе главных задач теперь - выживание правительства в Могадишо. Он выразил опасения, что Израиль и Эфиопия могут попытаться вызвать его крах.

По данным источников, египетский контингент в Сомали составляет 10 тыс. человек.

Кроме того, напоминает издание, за последние годы Каир высказывался против попыток Эфиопии получить выход к Красному морю - через договоренности с властями Сомалиленда. В свою очередь Египет выстраивал двусторонние соглашения с государствами региона - Сомали, Джибути, Кенией, Эритреей. Египет договорился о модернизации порта Дорале в Джибути и Асэб в Эритрее, чтобы в том числе получить базы для египетских ВМС.

Источники также заявили, что расширение влияния Израиля в регионе тревожит Каир в том числе из-за того, что Египет пытается достичь юридически обязывающего соглашения в отношении недавно запущенной Эфиопией ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле: Египет с населением примерно 108 млн человек сильно зависит от вод Нила. При этом египетские власти пытаются договориться и с другими странами, через которые протекает Нил, заключить коллективное соглашение об использовании его ресурсов, предлагают техническую помощь в его реализации.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда и Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

