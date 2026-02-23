Сомали предложили США обновить соглашение об использовании портов и аэропортов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сомалийские власти готовы модернизировать соглашение, которое дает военным США доступ к портам и аэропортам для выполнения военных задач, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар.

"У Сомали и США долгое время есть основа для сотрудничества, включая соглашение 1980 года о доступе к портам и аэропортам в военных целях. Федеральное правительство недавно предложило переработать соглашение, которое остается подходящим и законным средством для любого сотрудничества в сфере безопасности", - приводит телеканал Al Arabiya его слова.

Ранее ключевым направлением взаимодействия США с Сомали были контртеррористические операции, направленные против "Аш-Шабаба" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), напоминает телеканал.

Al Arabiya также напомнил, что накануне власти Сомалиленда - региона Сомали, объявившего о своей независимости - заявили о готовности предложить США доступ к своим военным базам и минеральным ресурсам.

В связи с этим министр подчеркнул, что любые договоренности относительно территории, воздушного и морского пространства, ресурсов Сомали должны исходить от органов федеральной власти, любые подобные заявления от лица местных администраций силы не имеют.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.