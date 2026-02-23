Поиск

Сомали предложили США обновить соглашение об использовании портов и аэропортов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сомалийские власти готовы модернизировать соглашение, которое дает военным США доступ к портам и аэропортам для выполнения военных задач, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар.

"У Сомали и США долгое время есть основа для сотрудничества, включая соглашение 1980 года о доступе к портам и аэропортам в военных целях. Федеральное правительство недавно предложило переработать соглашение, которое остается подходящим и законным средством для любого сотрудничества в сфере безопасности", - приводит телеканал Al Arabiya его слова.

Ранее ключевым направлением взаимодействия США с Сомали были контртеррористические операции, направленные против "Аш-Шабаба" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), напоминает телеканал.

Al Arabiya также напомнил, что накануне власти Сомалиленда - региона Сомали, объявившего о своей независимости - заявили о готовности предложить США доступ к своим военным базам и минеральным ресурсам.

В связи с этим министр подчеркнул, что любые договоренности относительно территории, воздушного и морского пространства, ресурсов Сомали должны исходить от органов федеральной власти, любые подобные заявления от лица местных администраций силы не имеют.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

Сомали США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС продлил санкции против России

 Совет ЕС продлил санкции против России

СМИ заявили, что главы МИД стран ЕС не смогут сегодня договориться по новым санкциям против РФ

Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек

Новое правительство Нидерландов принесло присягу

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения США из-за решения ввести глобальные пошлины

МИД Франции заявил, что решения Израиля по Западному берегу угрожают безопасности региона

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

 Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

 США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8485 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });