Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 4 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 745 тыс. баррелей.

