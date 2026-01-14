Поиск

Лула да Силва и Путин обсудили подготовку к заседанию двусторонней комиссии высокого уровня

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президенты Бразилии и России Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Путин в среду обсудили по телефону подготовку к восьмому заседанию двусторонней комиссии высокого уровня, которое запланировано на 5 февраля, сообщается на сайте бразильского лидера.

"Сопредседателями на этом заседании выступят вице-президент Бразилии Жералду Алкмин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно пройдет в очно-заочном формате в столице страны городе Бразилиа", - говорится в сообщении.

"Президенты сошлись во мнении, что двусторонняя встреча послужит возможностью для того, чтобы дать толчок развитию приоритетных сфер - торговле, сельскому хозяйству, обороне, энергетике, науки и технологиям, образованию и культуре. По просьбе Лулы да Силвы, президент Путин пообещал направить в Бразилию делегацию высокого уровня для очного участия во встрече", - отмечается в документе.

"Президенты также обсудили и ситуацию в мире. Они выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и указали на важность того, чтобы Южная Америка и Карибский бассейн оставались зонами мира. Они отметили роль стран БРИКС в деле усиления мировых управленческих институтов, особенно ООН и Совета Безопасности", - информирует канцелярия.

