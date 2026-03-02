Поиск

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По данным осведомленных источников, ОАЭ и Катар в закрытом формате пытаются воздействовать на их союзников, чтобы они помогли убедить президента Дональда Трампа найти решение, которое позволило бы сократить продолжительность военной операции США в Иране", - говорится в сообщении.

Источники отмечают, что Катар и ОАЭ "пытаются создать коалицию для продвижения быстрого и дипломатического решения конфликта, что позволит избежать эскалации в ближневосточном регионе и продолжительного ценового шока в сфере энергоносителей".

Кроме того, согласно источникам, эти страны негласно ведут работу, чтобы в краткие сроки нарастить возможности ПВО, в частности, они запросили помощь у союзников.

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар ОАЭ США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

 Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

 Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });