Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По данным осведомленных источников, ОАЭ и Катар в закрытом формате пытаются воздействовать на их союзников, чтобы они помогли убедить президента Дональда Трампа найти решение, которое позволило бы сократить продолжительность военной операции США в Иране", - говорится в сообщении.

Источники отмечают, что Катар и ОАЭ "пытаются создать коалицию для продвижения быстрого и дипломатического решения конфликта, что позволит избежать эскалации в ближневосточном регионе и продолжительного ценового шока в сфере энергоносителей".

Кроме того, согласно источникам, эти страны негласно ведут работу, чтобы в краткие сроки нарастить возможности ПВО, в частности, они запросили помощь у союзников.