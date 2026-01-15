Уолл-стрит завершила сессию в минусе вслед за снижением котировок акций банков и IT-компаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в среду в минусе, заметно подешевели акции банков и технологических компаний.

Бумаги Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. стали лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones, подешевев на 2,4%.

Стоимость акций Nvidia Corp. опустилась на 1,4%. Администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила компании поставлять в Китай ИИ-чипы H200, однако поставила для этого ряд условий. При этом, по данным Reuters, ссылающегося на информированные источники, таможенные органы Китая на этой неделе запретили ввоз чипов H200 в страну.

Котировки бумаг поставщиков решений для кибербезопасности снизились на информации СМИ о том, что власти КНР требуют от местных компаний прекратить использование ПО ряда американских и израильских компаний. Капитализация Broadcom Inc. уменьшилась на 4,2%, Fortinet Inc. - на 2,5%.

Акции Wells Fargo & Co. подешевели на 4,6%. Банк увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 5,6%, однако показатель не оправдал ожиданий рынка.

Цена бумаг Bank of America Corp., квартальные результаты которого оказались лучше прогнозов, опустилась на 3,8%.

Рыночная стоимость Citigroup Inc., также опубликовавшего отчет за четвертый квартал в среду, уменьшилась на 3,3%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре снизилась на 13%, но превзошла ожидания рынка. Результаты Citigroup в минувшем квартале включали потери в размере $1,2 млрд, связанные с продажей российского бизнеса банка.

ADR Trip.com, оператора крупнейшей в Китае туристической онлайн-платформы, подешевели на 17% на информации об антимонопольном расследовании в отношении компании, начатом в КНР.

Бумаги Netflix Inc. снизились в цене 2%. Компания работает над пересмотром условий предложения о покупке активов Warner Bros. Discovery, рассматривая возможность полной оплаты сделки денежными средствами, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Региональный обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой в среду, показал, что экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной. Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о слабом или сдержанном росте активности в их округах. В трех округах активность не изменилась, в одном было отмечено ее сдержанное ослабление.

Министерство торговли США сообщило о повышении розничных продаж в стране в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%, по данным Trading Economics.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR) США, также обнародованный в среду, показал скачок продаж на вторичном рынке жилья в декабре. Продажи увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом почти за три года (с марта 2023 года).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 0,09% - до 49149,63 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,53% - до 6926,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1%, составив 23471,75 пункта.