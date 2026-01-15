Поиск

Уолл-стрит завершила сессию в минусе вслед за снижением котировок акций банков и IT-компаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в среду в минусе, заметно подешевели акции банков и технологических компаний.

Бумаги Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. стали лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones, подешевев на 2,4%.

Стоимость акций Nvidia Corp. опустилась на 1,4%. Администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила компании поставлять в Китай ИИ-чипы H200, однако поставила для этого ряд условий. При этом, по данным Reuters, ссылающегося на информированные источники, таможенные органы Китая на этой неделе запретили ввоз чипов H200 в страну.

Котировки бумаг поставщиков решений для кибербезопасности снизились на информации СМИ о том, что власти КНР требуют от местных компаний прекратить использование ПО ряда американских и израильских компаний. Капитализация Broadcom Inc. уменьшилась на 4,2%, Fortinet Inc. - на 2,5%.

Акции Wells Fargo & Co. подешевели на 4,6%. Банк увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 5,6%, однако показатель не оправдал ожиданий рынка.

Цена бумаг Bank of America Corp., квартальные результаты которого оказались лучше прогнозов, опустилась на 3,8%.

Рыночная стоимость Citigroup Inc., также опубликовавшего отчет за четвертый квартал в среду, уменьшилась на 3,3%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре снизилась на 13%, но превзошла ожидания рынка. Результаты Citigroup в минувшем квартале включали потери в размере $1,2 млрд, связанные с продажей российского бизнеса банка.

ADR Trip.com, оператора крупнейшей в Китае туристической онлайн-платформы, подешевели на 17% на информации об антимонопольном расследовании в отношении компании, начатом в КНР.

Бумаги Netflix Inc. снизились в цене 2%. Компания работает над пересмотром условий предложения о покупке активов Warner Bros. Discovery, рассматривая возможность полной оплаты сделки денежными средствами, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Региональный обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой в среду, показал, что экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной. Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о слабом или сдержанном росте активности в их округах. В трех округах активность не изменилась, в одном было отмечено ее сдержанное ослабление.

Министерство торговли США сообщило о повышении розничных продаж в стране в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%, по данным Trading Economics.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR) США, также обнародованный в среду, показал скачок продаж на вторичном рынке жилья в декабре. Продажи увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом почти за три года (с марта 2023 года).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 0,09% - до 49149,63 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,53% - до 6926,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1%, составив 23471,75 пункта.

Dow Jones Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Nvidia Warner Bros Discovery
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей

Встреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по Гренландии

США выводят ВВС из Персидского залива на фоне угрозы военной конфронтации с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8136 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });