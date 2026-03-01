Поиск

Израиль нанес новый удар по Тегерану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израильские самолеты в воскресенье нанесли удар по центру Тегерана, сообщила Армия обороны Израиля.

В миреСМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУСМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУЧитать подробнее

Целями ударов были правительственные объекты. При этом отмечается, что в течение последних суток израильские атаки были направлены на обеспечение воздушного превосходства и расчистку путей подлета к Тегерану.

Как сообщило иранское агентство Mehr, в Тегеране прозвучали мощные взрывы.

Между тем, ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что Иран в воскресенье утром возобновил ракетные удары по Израилю. По их словам, нанесено несколько серий ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив.

В свою очередь власти Тель-Авива рассказали газете "Гаарец", что нескольким десяткам зданий в городе нанесен ущерб в результате субботних ударов Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Тегеран Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Израиль нанес новый удар по Тегерану

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

 СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

 Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });