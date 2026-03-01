Израиль нанес новый удар по Тегерану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израильские самолеты в воскресенье нанесли удар по центру Тегерана, сообщила Армия обороны Израиля.

Целями ударов были правительственные объекты. При этом отмечается, что в течение последних суток израильские атаки были направлены на обеспечение воздушного превосходства и расчистку путей подлета к Тегерану.

Как сообщило иранское агентство Mehr, в Тегеране прозвучали мощные взрывы.

Между тем, ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что Иран в воскресенье утром возобновил ракетные удары по Израилю. По их словам, нанесено несколько серий ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив.

В свою очередь власти Тель-Авива рассказали газете "Гаарец", что нескольким десяткам зданий в городе нанесен ущерб в результате субботних ударов Ирана.