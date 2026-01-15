Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

Фото: Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в сербской энергокомпании NIS, заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Заявление Ханданович цитируют сербские СМИ.

"Мы обсудили переговоры, которые ведутся между российскими акционерами NIS и венгерской компанией MOL, а также некоторыми другими потенциальными партнёрами. И цель состоит в том, чтобы завершить эти переговоры к концу недели, чтобы подписать обязывающее соглашение о передаче права собственности, то есть о выходе из NIS российских акционеров и выкупе их доли новыми владельцами", - сказала Джедович Ханданович.

Ранее Ханданович сообщала, что нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево возобновит работу 16 января, поскольку хорватская Janaf снова начала транспортировать нефть на сербский завод. В начале декабря 2025 года производство на НПЗ было приостановлено из-за нехватки нефти, вызванной санкциями США, 31 декабря NIS получила от OFAC специальную лицензию, позволяющую продолжать работу без санкций до 23 января 2026 года.

Также OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли. Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.