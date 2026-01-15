Поиск

Дипломатия ближневосточных стран помогла снизить напряженность между США и Ираном

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Усилия Саудовской Аравии, Турции, Катара, Омана и Египта привели на данном этапе к деэскалации ситуации между США и Ираном, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Три человека, близкие к правительствам арабских стран, заявили, что интенсивные дипломатические усилия с целью разубедить президента США Дональда Трампа наносить удар по Ирану, в том числе обеспечение связи между американской администрацией и Ираном, позволили уменьшить напряженность в районе Персидского залива", - информирует издание.

"США дают время на переговоры с Ираном, чтобы посмотреть, куда это приведет", - сказал чиновник из одной арабской страны.

Собеседники FT выразили надежду, что контакты между Вашингтоном и Тегераном, которым, в частности, могли ранее содействовать Россия и Оман, могут перерасти в переговоры в предстоящие дни.

Однако неназванный дипломат заявил FT, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" движется из Индийского океана на Ближний Восток. Но как отметил дипломат, неясно, является ли перемещение данных сил подготовкой к удару по Ирану.

Еще один источник FT заверил, что вариант с военным ударом США не сняли с повестки дня и что "Трамп готов нажать на спусковой крючок". Тем не менее, заключил собеседник, Трамп желает получить "мгновенный, осязаемый результат", как было в случае с Венесуэлой.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. Однако в среду вечером Трамп заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" причастных к протестам людей.

В четверг власти Ирана распорядились открыть воздушное пространство страны после его временного закрытия на фоне напряженности в отношениях с США.

США Иран Саудовская Аравия Египет Турция Оман Катар
