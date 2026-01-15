Иран открыл воздушное пространство страны

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Ирана распорядились об открытии воздушного пространства страны после его временного закрытия на фоне напряженности в отношениях с США, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

По данным сервиса Flightradar24, самолеты возобновили движение через Иран примерно в 07:00 по местному времени (06:30 по Москве).

Рано утром в четверг небо над Ираном закрыли для всех рейсов за исключением международных рейсов, имеющих специальное разрешение.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. Однако в среду вечером Трамп заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" причастных к протестам людей.