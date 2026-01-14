Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни", заявил президент США Дональд Трамп.

"Мне сказали, что убийства в Иране прекратились, что больше нет планов осуществлять казни", - сказал он в среду журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, "мне доложил об этом хороший источник".

Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране. Как сообщали американские СМИ, Трамп еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.