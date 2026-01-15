Сирийские военные открыли у Евфрата гуманитарный коридор с подконтрольных курдам территорий

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сирийская армия организовала вблизи реки Евфрат коридор для мирных жителей с целью дать им эвакуироваться из зоны под контролем Сирийских демократических сил (СДС), возглавляемых курдами, сообщает в четверг The National.

Военные призвали гражданских лиц держаться подальше от позиций СДС в районе городов Дейр-Хафир и Мескена и уходить в Алеппо.

По словам источников издания, за последние 48 часов тысячи людей уже бежали от Дейр-Хафир и Мескена на север к Манбиджу.

The National напоминает, что сирийская армия медленно возвращает себе контроль над территориями, занятыми СДС в ходе конфликта в Сирии. Удерживаемый курдами район между Дейр-Хафиром и Мескеной имеет стратегическое значение: если сирийская армия сможет взять под контроль этот участок, то затем она сможет войти в главный оплот СДС к востоку от Евфрата. В этой части страны расположены значительные энергетические и сельскохозяйственные ресурсы.

Источники издания заявили, что за последние 24 часа беспилотники турецкого производства атаковали позиции СДС у Евфрата и путь их снабжения возле плотины Табка. Сирийские военные обстреливали курдские отряды из артиллерии, но не пытались вступать в крупное наземное сражение.

Один из собеседников газеты пояснил, что сирийское правительство рассчитывает вернуть этот участок без крупных боев, как это случилось в Алеппо.

На прошлой неделе военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. Затем власти ввели режим закрытой военной зоны на востоке провинции Алеппо потребовали от вооруженных групп покинуть ее.

Ранее The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.