В США опасаются, что власти Сирии планируют операцию против курдского ополчения

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская разведка полагает, что сирийские власти при поддержке Турции могут начать масштабную операцию против возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам двух американских чиновников, разведка США считает, что президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа планирует массированную комплексную операцию, с поддержкой турецких военных, на востоке провинции Алеппо, и возможно, на другом берегу реки Евфрат в северо-восточной Сирии. Такая операция может привести к боям на северо-востоке страны, где развернуто большинство войск США в Сирии", - информирует WSJ.

Однако в разведслужбах идут дебаты относительно того, какую форму может принять потенциальная операция сирийских правительственных сил: некоторые наблюдатели предполагают, что она ограничится провинцией Алеппо или районом города Дейр-Хафир южнее Евфрата, другие говорят о более масштабных действиях южнее границы Сирии и Турции. По оценкам военной разведки США, аш-Шараа уже одобрил проведение крупной операции.

Один из источников сообщил, что Вашингтон пригрозил Дамаску вновь ввести частично отмененные санкции против Сирии, предусмотренные "законом Цезаря", если сирийские власти решатся на крупное наступление.

Также собеседники сказали, что посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Том Баррак и глава Центрального командования ВС США ВС Брэд Купер каждый день контактируют с обеими сторонами конфликта. Один из источников добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс общался с аш-Щараа и убеждал решить его разногласия с курдами путем диалога.

На прошлой неделе сирийские военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. После этого власти ввели режим закрытой военной зоны на востоке провинции Алеппо потребовали от вооруженных групп покинуть ее. Сообщалось о столкновениях в этой зоне. Накануне американские прибыли на встречу с курдскими ополченцами в город Дейр-Хафир.

Тем временем, телеканал Al Arabiya сообщает, что в субботу стало известно о согласии курдских отрядов отойти из Дейр-Хафира. В город начали входить сирийские правительственные силы.