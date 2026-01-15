Amazon.com запустила европейский облачный сервис с инфраструктурой полностью внутри ЕС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подразделение Amazon.com Inc. – Amazon Web Services (AWS) – запустило новый облачный сервис в Европе, инфраструктура которого отделена от американских серверов компании.

Сервис имеет отдельную облачную инфраструктуру, все компоненты которой полностью расположены внутри Евросоюза, говорится в сообщении Amazon.

Первые центры обработки данных (ЦОД) европейского облачного сервиса уже работают в Германии (земля Бранденбург), и Amazon планирует расширять его присутствие. В частности, планируется открытие ЦОД в Бельгии, Нидерландах и Португалии.

Сервис будет управляться исключительно европейскими гражданами, находящимися в ЕС, отмечается в сообщении.

Запуск полностью европейского сервиса призван снять опасения пользователей по поводу безопасности данных у преимущественно американских провайдеров, предлагает ЕС собственную независимую альтернативу.