Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров и он готов пойти им навстречу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

"Они хотят говорить, и я согласился на разговор. Так что я буду говорить. Им следовало сделать это раньше (...) Они ждали слишком долго", - сказал президент в интервью журналу The Atlantic.

Трамп отметил, что не знает, когда именно смогут пройти переговоры с иранской стороной, так как, по его словам, большая часть иранских официальных лиц погибли при недавних ударах.

Президент США подчеркнул, что конфликта удалось бы избежать, если бы иранские власти согласились на соглашение ранее.

Трамп не смог ответить на вопрос о том, готов ли он продолжать удары по Ирану, чтобы способствовать свержению правительства.

"Я должен оценивать ситуацию по мере развития событий. На этот вопрос нельзя дать ответ", - заявил президент.

При этом он выразил уверенность в том, что иранцам удастся свергнуть власть в стране.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
