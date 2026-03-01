КСИР утверждает, что нанес удары по танкерам США и Великобритании

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что выпустили ракеты по трем танкерам из США и Великобритании, после чего суда загорелись.

"Продолжая атаки по вражеским морским целям, мы нанесли ракетные удары по трем танкерам из США и Великобритании в Персидском заливе и Ормузском проливе, они загорелись", - приводит агентство "Тасним" выдержи из заявления КСИР.

Также, по данным иранской стороны, авиабаза "Али аль-Салем" в Кувейте, которая ранее подверглась ударам, прекратила функционировать.

В КСИР подчеркнули, что продолжат наносить удары по вражеским целям при помощи ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что КСИР нанес удар по авианосцу ВМС США USS Abraham Lincoln. Позже в Центральном командовании ВС США заявили, что иранские ракеты не достигли цели.