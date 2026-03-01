Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

Фото: Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти на фоне конфликта с Ираном провели мобилизацию 100 тыс. резервистов, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны.

Газета напоминает, что до этого уже призвали на службу 50 тыс. резервистов. Командование намерено укрепить сухопутные подразделения на границах с сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Сирией и Ливаном.

Резервисты также пополнят части в ВВС, ВМС, в Управлении военной разведки. В частности, 20 тыс. резервистов поступят в ведение Командования тыла Израиля.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Иран пообещал Израилю и США сокрушительный ответ на убийство руководителя Исламской республики аятоллы Хаменеи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана нацелена на устранение экзистенциальной угрозы для обоих государств.