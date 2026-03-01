Трамп утверждает, что США потопили девять иранских кораблей, разрушили штаб ВМС

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли поражение девяти военным кораблям Ирана и практически уничтожили штаб иранских ВМС, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Меня только что проинформировали, что мы уничтожили и потопили девять иранских кораблей, некоторые из которых были достаточно большими и важными. Мы идем за остальными", - написал он в социальной сети Truth Social в воскресенье.

Президент также заявил, что в ходе другой атаки американские военные "почти полностью разрушили" штаб ВМС Ирана.

Ранее Трамп заявил телеканалу CNBC, что военная операция против Ирана идет быстрее, чем ожидалось.

"Мы делаем нашу работу не только ради нас, но и ради мира. И все продвигается с опережением сроков", - заверил Трамп.

Тем временем в интервью Fox News президент США утверждал, что в результате американских ударов погибли 48 иранских лидеров.

Накануне, после начала военной операции против Ирана, Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной. Он также призвал иранских военных сдаться.