Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие НАТО будут присутствовать в Гренландии на постоянной основе, пишет в четверг газета Financial Times (FT).

"Натовские войска, вероятно, станут на постоянной основе присутствовать в Гренландии, поскольку несколько европейских стран присоединились к Дании и направили солдат для усиления безопасности на арктическом острове, на который претендует президент США Дональд Трамп", - пишет издание в четверг.

"Мы намерены создать более постоянное военное присутствие", - сказал в свою очередь министр обороны Дании Труэлс Лунд Поульсен датским СМИ.

По его словам, "намерение состоит в том, чтобы разместить в Гренландии больше датских войск, пригласив и других союзников по НАТО участвовать на ротационной основе".

Ранее ряд европейских стран, в частности, Германия, Великобритания, Франция и Финляндия выразили намерение отправить своих военных в Гренландию.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США. При этом власти контролирующей остров Дании заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

