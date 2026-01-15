Франция присоединится к военным учениям Дании в Гренландии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Французские военные примут участие в учениях, организованных Данией в Гренландии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"По запросу Дании, я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии: в операции "Арктическая стойкость", - написал французский лидер в соцсети Х.

Он отметил, что первые группы военных уже направляются на место учений.

Ранее Швеция и Норвегия сообщили, что представители их вооруженных сил прибудут на учения в Гренландию. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, это поспособствует расширению сотрудничества между союзниками.

В минувшую среду сообщалось, что Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.