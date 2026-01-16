Поиск

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что решение некоторых европейских стран разместить немногочисленные контингенты своих военных в Гренландии никак не поможет решить кризис, связанный с этим островом. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Что сотня, или две сотни, или три сотни военных любой национальности могут сделать в Гренландии?" - задался вопросом министр.

По его словам, эта ситуация "звучит как начало анекдота".

"Это ведь не соревнования, чтобы смотреть на то, кто отправляет военных в разные страны мира", - сказал Крозетто.

По его словам, Италия не будет отправлять военных в Гренландию.

Дания недавно начала переброску военнослужащих в Гренландию. Позже ряд европейских стран, в частности, Германия, Великобритания, Франция и Финляндия, выразили намерение отправить своих военных на остров.

Италия Дания Минобороны Гренландия Гуидо Крозетто
