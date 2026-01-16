Рынки акций Европы не показали единой динамики в четверг

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,49% - до 614,57 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,54%, германский DAX - 0,26%, итальянский FTSE MIB - 0,44%. Французский CAC 40 потерял 0,21%, испанский IBEX 35 - 0,3%.

Инвесторы оценивали экономическую статистику, новости и финансовые отчетности компаний.

Как показали опубликованные в четверг данные, экономика Германии выросла в 2025 году после двух лет рецессии. Годовой рост ВВП с поправкой на инфляцию составил 0,2%, по предварительным расчетам Федерального статистического агентства (Destatis).

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились минимально с мая прошлого года - на 0,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в ноябре. В Испании инфляция в прошлом месяце замедлилась до 3% с ноябрьских 3,2%.

Между тем объем промышленного производства в Италии в ноябре вырос на 1,5% относительно октября и на 1,4% в годовом выражении. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали подъема первого показателя на 0,5% и сокращения второго на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции швейцарского производителя вакуумного оборудования VAT Group AG, подскочившие на 15,8% благодаря сильной квартальной отчетности.

Значительный рост продемонстрировали котировки производителей оборудования для выпуска микрочипов. Капитализация ASML Holding увеличилась на 6%, BE Semiconductor Industries - на 7,5%, ASM International - на 11,2% на оптимизме по поводу перспектив ИИ-сектора, возросшем после позитивной отчетности и прогнозов тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Рыночная стоимость британской Oxford BioMedica увеличилась на 13,6% на информации, что производитель лекарственных средств получил предварительное предложение о покупке от инвестиционной компании EQT.

Цена акций Swedbank повысилась на 3,7% на новости, что Минюст США прекратил многолетнее расследование в отношении шведского банка.

Бумаги испанской Repsol подешевели на 6,3%. Данные энергетической компании по объемам производства в четвертом квартале не оправдали ожиданий аналитиков. Кроме того, аналитики RBC Capital ухудшили рекомендацию для бумаг Repsol до "ниже рынка" с целевой ценой 16 евро за бумагу. Компания стала лидером снижения в Stoxx 600.

Капитализация Banca Monte dei Paschi di Siena сократилась на 1,6% после того, как UniCredit опроверг слухи об интересе к покупке доли в старейшем итальянском банке.

Котировки Compagnie Financiere Richemont SA опустились на 2,4%, хотя швейцарский производитель часов и ювелирных изделий в минувшем финансовом квартале увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена акций нефтедобывающих компаний Европы снизилась вслед за ценами на нефть, в том числе TotalEnergies - на 0,6%, BP plc - на 1,3%, Eni - на 1,7%. При этом бумаги Shell завершили торги подъемом на 0,3%.

На торгах в Лондоне самый сильный рост показала работающая в сфере венчурных инвестиций 3i Group (+10,1%), а самое большое снижение - фармкомпания AstraZeneca (-2,2%).

В Германии заметно подешевели бумаги автопроизводителей, в том числе Mercedes-Benz Group - на 2,2%, BMW AG - на 0,9%, Porsche Automobil Holding и Volkswagen - на 0,8%.

В составе французского индекса CAC 40 лидером падения стал владелец модных брендов Kering (-3,2%). Бумаги другого производителя товаров класса "люкс" LVMH снизились в цене на 1,9%. Оборонная Thales потеряла 3% капитализации, автомобильные Stellantis и Renault - 1,3% и 1,2% соответственно.