Фондовые индексы США выросли в четверг

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом после снижения по итогам двух сессий подряд.

Инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и отчетности.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 198 тыс., по данным министерства труда США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 215 тыс. с 207 тыс. на предыдущей неделе.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие свидетельств стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом Федеральной резервной системы должно быть сдерживание инфляции в США.

"Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%", - сказал Гулсби в интервью CNBC в четверг, добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в январе подскочил до 7,7 пункта с минус 3,7 пункта в декабре. Эксперты ожидали подъема до одного пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Поддержку настроениям на Уолл-стрит оказали квартальные результаты крупнейших банков. Goldman Sachs увеличил капитализацию на 4,6% благодаря сильной отчетности за четвертый квартал, став лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

Бумаги Morgan Stanley подорожали на 5,8%. Банк зафиксировал подъем чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость BlackRock повысилась на 5,9%. Инвесткомпания нарастила выручку в прошлом квартале на 23%, лучше ожиданий. Ее скорректированная прибыль также превзошла прогнозы.

Акции чипмейкеров и производителей оборудования для выпуска микрочипов показали уверенный рост после позитивной отчетности и обнадеживающих прогнозов тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, укрепивших оптимизм инвесторов по поводу перспектив ИИ-сектора.

Бумаги KLA Corp. подскочили в цене на 7,7%, обеспечив компании лидерство в росте в индексе S&P 500. Applied Materials прибавила 5,7%, Lam Research - 4,2%, Nvidia Corp. - 2,3%, Micron Technology - 1%, Broadcom - 0,9%. Американские депозитарные расписки (ADR) самой TSMC подорожали на 4,4%.

Капитализация Boston Scientific сократилась на 4% на новостях о том, что производитель медицинского оборудования покупает конкурента Penumbra за $14,5 млрд. Бумаги Penumbra подорожали на 11,8%.

Генерирующая Talen Energy нарастила рыночную стоимость на 11,8%. Ранее компания сообщила, что договорилась о покупке трех газовых электростанций у инвестфонда Energy Capital Partners за $3,45 млрд.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесли International Business Machines (-3,6%), Salesforce Inc. (-2,5%) и Nike Inc. (-1,5%), в S&P 500 - Robinhood Markets (-7,8%), Coinbase Global (-6,5%) и Devon Energy (-4,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,6% - до 49442,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,26% - до 6944,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,25% и закрылся на отметке 23530,02 пункта.