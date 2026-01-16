Показатель банкротств в Финляндии в прошлом году был самым высоким с 1996 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прошлый год стал для Финляндии самым мрачным по числу банкротств со времен рецессии 1990-х годов, пишет газета Helsingin Sanomat, опираясь в своем выводе на свежие данные Статистического управления страны.

"Показатель банкротств в прошлом году был самым высоким с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом количество заявлений о банкротстве выросло на 12 процентов", - сообщила старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

По ее данным, в декабре было инициировано 360 банкротств, что на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего в прошлом году подали заявление о банкротстве 3 906 компаний, в то время как за последние три года в среднем ежегодно подавали заявления о банкротстве 3 600 предприятий. При этом в 2010-х годах среднегодовое количество банкротств составляло около 2 700.

Сильнее всего от экономического спада пострадал сектора строительства, торговли, индивидуальные предприниматели.

Потеряли работу от банкротств в декабре 1 200 человек, что на 18% больше, чем за этот же период прошлого года. Всего без работы в 2025 году остались 14 300 человек.