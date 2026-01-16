Поиск

Показатель банкротств в Финляндии в прошлом году был самым высоким с 1996 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прошлый год стал для Финляндии самым мрачным по числу банкротств со времен рецессии 1990-х годов, пишет газета Helsingin Sanomat, опираясь в своем выводе на свежие данные Статистического управления страны.

"Показатель банкротств в прошлом году был самым высоким с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом количество заявлений о банкротстве выросло на 12 процентов", - сообщила старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

По ее данным, в декабре было инициировано 360 банкротств, что на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего в прошлом году подали заявление о банкротстве 3 906 компаний, в то время как за последние три года в среднем ежегодно подавали заявления о банкротстве 3 600 предприятий. При этом в 2010-х годах среднегодовое количество банкротств составляло около 2 700.

Сильнее всего от экономического спада пострадал сектора строительства, торговли, индивидуальные предприниматели.

Потеряли работу от банкротств в декабре 1 200 человек, что на 18% больше, чем за этот же период прошлого года. Всего без работы в 2025 году остались 14 300 человек.

Финляндия Мира Кууссаари
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

 Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });