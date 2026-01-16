Польша в этом году передаст Украине списываемые истребители МиГ-29

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Польша в текущем году передаст Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29, сообщил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

"Польша поставит Украине постсоветские истребители МиГ-29. (...) Решение принято", - сказал Залевский в эфире телеканала TVP World.

"На начальном этапе это будет до девяти самолетов", - добавил он.

Замминистра проинформировал, что ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, "в первую очередь касающиеся логистики, технического состояния самолетов и условий передачи".

Ранее о планируемой передаче Украине снимаемых с вооружения ВВС Польши истребителей МиГ-29 в обмен на передачу Украиной Польше беспилотных технологий заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. На вооружении Войска Польского стоит 14 МиГ-29.