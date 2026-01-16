Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором отрегулировал вопросы контроля в сфере цифровых знаков-токенов и криптобанков в республике, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент Белоруссии 16 января подписал Указ "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что документ направлен на укрепление имиджа Белоруссии как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.

Согласно Указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций.

"Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка. При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий", - говорится в сообщении.

В указе отмечено, что двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).