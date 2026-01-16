Viettel начала строительство первого во Вьетнаме завода по производству чипов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Государственная телекоммуникационная компания Viettel начала строительство первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковой продукции.

Завершение постройки и запуск опытного производства запланированы на конец 2027 года, говорится в сообщении компании.

Строительство ведется на территории площадью 27 гектаров, расположенной в высокотехнологичном парке Хоа-Лак на окраине Ханоя. На церемонии закладки первого камня присутствовали генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам и премьер-министр страны Фам Минь Чинь, сообщают местные СМИ.

После ввода в эксплуатацию завод сможет поставлять продукцию для таких отраслей, как аэрокосмическая промышленность, телекоммуникации, "интернет вещей" (IoT), автомобилестроение, производство медицинского оборудования и автоматизация.

Viettel не раскрыла размер инвестиций в проект.