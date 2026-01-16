Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики - Инчукалнском - 15 января опустились ниже 40%. Как отмечает "Газпром", это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее - в середине марта, отмечают российские газовики.

"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии. Напомним, что сезон отбора 2024/2025 года длился в регионе до середины апреля", - предупреждают специалисты.

Все эти страны отказались от снабжения российским газом, сделав ставку на СПГ.

Также "Газпром" обращает внимание, что "активно расходуется газ и из подземных хранилищ Украины - суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона".