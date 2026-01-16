Netflix купила эксклюзивные глобальные права на стриминг фильмов Sony после проката

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc. приобрела эксклюзивные глобальные права на стриминг полнометражных фильмов Sony Pictures Entertainment (SPE) после завершения их проката в кинотеатрах и демонстрации по модели pay-per-view, говорится в сообщении компаний.

Постепенная реализация многолетней сделки начнется позднее в этом году по мере того, как будут становиться доступными права в отношении отдельных территорий. Полный глобальный охват Netflix получит в начале 2029 года.

В 2021 году Netflix получила права на трансляцию фильмов Sony в США, Германии и странах Юго-Восточной Азии.

В рамках новой сделки Netflix также лицензирует отдельные картины и сериалы из библиотеки Sony, включая фильмы "Анчартед: На картах не значится", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Все закончится на нас", "Кто угодно, кроме тебя" и "Веном: Последний танец".

Точные сроки и стоимость новой сделки официально не раскрываются, однако источники Bloomberg говорят, что она рассчитана на период по 2032 год включительно, а ее сумма составляет около $7 млрд.