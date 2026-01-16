Поиск

Фаворитом президентских выборов в Португалии считается представитель праворадикалов Вентура

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фаворитом на намеченных на воскресенье выборах президента Португалии, согласно опросам, стал кандидат от праворадикальной партии Chega! (Хватит!) Андре Вентура, сообщают португальские СМИ.

Однако, согласно оценкам наблюдателей, существует 80-процентная вероятность того, что никто из кандидатов не одержит победу уже в первому туре, и потому страну ждет второй тур, который запланирован на 8 февраля.

Основным противником Вентуры во втором туре скорее всего станет социалист Антониу Жозе Сегуру. Также шансы на попадание во второй тур есть у Жуана Котрина ди Фигейреду (партия "Либеральная инициатива"). Их, согласно данным опросов, на данный момент разделяют лишь 1,9 процентных пункта.

Менее вероятными конкурентами Сегуру наблюдатели во втором туре видят еще двух участников первого тура: социал-демократа Луиша Маркиша Мендиша и бывшего начальника Генерального штаба военно-морских сил Португалии Энрики Гувейю-и-Мелу, который выступает как независимый кандидат.

Кроме упомянутых кандидатов в первом туре президентских выборов в Португалии избиратели смогут отдать голоса за Андре Пастрану (лидер профсоюза преподавателей), Жоржи Пинту ("зеленая" партия "Время идти вперед"), Мануэла Виейру (независимый кандидат, известен как как политический сатирик), Катарину Мартинш (партия "Левый блок", член Европейского парламента) и Антониу Филипи (Компартия Португалии).

Португалия Андре Вентура
