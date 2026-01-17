В полиции Уганды опровергли арест кандидата от оппозиции на выборах президента

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция Уганды опровергла информацию о том, что кандидат от оппозиции на президентских выборах Роберт Киагуланьи, также известный как музыкант под псевдонимом Боби Вайн, был ранее арестован, сообщают в субботу западные СМИ.

"Он не под арестом", - приводят СМИ слова представителя полиции Китуумы Рисоке.

По его словам, Киагуланьи находится дома и волен покидать его; однако доступ в его жилище ограничен с целью не допустить провокаций.

Ранее Киагуланьи отмечал, что на прошедших 15 января выборах зафиксированы массовые нарушения. В четверг он также заявил, что ему не дают покидать дом, а в пятницу в оппозиционной партии Киагуланьи "Платформа национального единства" сообщили, что за ним прилетели на армейском вертолете и вывезли в неизвестном направлении.

По последним данным, подсчитано более 90% голосов. Президент Уганды Йовери Мусевени, занимающий эту должность уже 40 лет, лидирует с 72% голосов; за Киагуланьи отдали голоса 24% избирателей. Финальные результаты должны огласить позднее в субботу.

Выборы в Уганде прошли при усиленном присутствии военных в целях обеспечения безопасности. В стране четыре дня отключен интернет. Также сообщалось о проблемах с организацией голосования на некоторых избирательных участках и акциях протеста оппозиции.