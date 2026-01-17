Поиск

Действующий президент Уганды Мусевени победил на выборах главы государства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Действующий президент Уганды 81-летний Йовери Мусевени, занимающий эту должность с 1986 года, одержал победу на президентских выборах, сообщает в субботу Associated Press.

Он получил 71,65% голосов, что обеспечило ему седьмой президентский срок. Ранее Мусевени заявлял, что не намерен покидать пост.

В то же время его соперник - кандидат от оппозиции на выборах Роберт Киагуланьи, также известный как музыкант под псевдонимом Боби Вайн - набрал 24% голосов. Ранее он обвинял власти в масштабных махинациях на выборах и призывал сторонников выходить на акции протеста.

Также ранее он заявлял, что ему не дают покидать дом; в полиции в свою очередь опровергли предположения, что политик находится под арестом. Впоследствии Киагуланьи заявил в соцсетях, что ему удалось сбежать. Его местонахождение на данный момент неизвестно, отмечают западные СМИ.

Киагуланьи - 43 года. Он уже баллотировался в 2021 году, но не смог одержать победу; по его мнению, результаты тех выборов также были сфальсифицированы. Тогда Мусевени получил 51% голосов.

