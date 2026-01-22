Европарламент отклонил вотум недоверия Еврокомиссии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Европарламенте вотум недоверия Еврокомиссии, инициированный группой евродепутатов из-за подписания соглашений ЕС с МЕРКОСУР, не набрал нужного числа голосов.

"За недоверие проголосовали 165 евродепутатов, против высказались 390 и 10 воздержались. Для принятия решения требовалось две трети поданных голосов.

Подписание Еврокомиссией 17 января в Асунсьоне Соглашения о партнерстве между Евросоюзом и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (iTA) прошло до утверждения их Европейским парламентом, что вызвало возмущение многих членов представительной ассамблеи ЕС.

Помимо этого, часть парламентских политических сил выступает в поддержку требований европейских сельхозпроизводителей. Волна мощных протестов аграриев ЕС, считающих, что торговое соглашение с МЕРКОСУР наносит им ущерб и подрывает агропродовольственный сектор Европы, прокатилась по странам Евросоюза.

21 января Европарламент решил обратиться в Суд ЕС с просьбой оценить, соответствуют ли соглашения между ЕС и МЕРКОСУР европейской правовой базе - договорам Евросоюза. Пока суд не вынесет свою оценку, евродепутаты не смогут голосовать за временное применение соглашения о свободной торговле.