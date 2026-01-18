Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель SLS с кораблем Orion для пилотируемого полета к Луне четырех астронавтов в рамках миссии Artemis II доставлена на стартовую площадку, сообщило NASA.

Операция по транспортировке заняла около 12 часов. "Это исторический момент, - сказал, выступая перед журналистами, глава NASA Джаред Айзекман. - Это начало очень длинного пути".

Как ранее отмечало американское космическое ведомство, временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии Artemis II открывается 6 февраля, возможности для запуска продлятся до апреля.

После установки ракеты на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде команды специалистов приступят к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы, включая заправку топливных баков первой и второй ступеней. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.

"Прежде чем выбрать дату для запуска группа специалистов проверит готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций", - сообщало NASA.

Айзекман ранее отмечал, что полет проводится на фоне предстоящего в этом году празднования 250-летия США и станет первой американской пилотируемой миссией к Луне за более чем полвека.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, должен пролететь на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьезное испытание NASA ждет в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV. Корабль Orion должен будет состыковаться с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030 году.