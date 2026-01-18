Поиск

Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель SLS с кораблем Orion для пилотируемого полета к Луне четырех астронавтов в рамках миссии Artemis II доставлена на стартовую площадку, сообщило NASA.

Операция по транспортировке заняла около 12 часов. "Это исторический момент, - сказал, выступая перед журналистами, глава NASA Джаред Айзекман. - Это начало очень длинного пути".

Как ранее отмечало американское космическое ведомство, временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии Artemis II открывается 6 февраля, возможности для запуска продлятся до апреля.

После установки ракеты на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде команды специалистов приступят к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы, включая заправку топливных баков первой и второй ступеней. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.

"Прежде чем выбрать дату для запуска группа специалистов проверит готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций", - сообщало NASA.

Айзекман ранее отмечал, что полет проводится на фоне предстоящего в этом году празднования 250-летия США и станет первой американской пилотируемой миссией к Луне за более чем полвека.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, должен пролететь на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьезное испытание NASA ждет в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV. Корабль Orion должен будет состыковаться с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030 году.

NASA Artemis II Луна ракета-носитель SLS корабль Orion стартовая площадка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британский премьер считает ошибкой анонсированные Трампом пошлины против Европы

 Британский премьер считает ошибкой анонсированные Трампом пошлины против Европы

В ЕС увидели в угрозах Трампа опасность для трансатлантических отношений

Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Что произошло за день: суббота, 17 января

Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

 Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

Многотысячная демонстрация прошла в Дании против планов Трампа относительно Гренландии

 Многотысячная демонстрация прошла в Дании против планов Трампа относительно Гренландии

Президенты Турции и Египта приглашены в Совет мира по Газе

Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

 Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

Хаменеи заявил, что возлагает ответственность на Трампа за беспорядки и гибель людей в Иране

Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

 Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8168 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });