Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки БПЛА повредили крышу пятиэтажки в Беслане, есть пострадавший, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Экстренно эвакуированы 70 человек. Повреждены крыша и окна здания.

- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлимыми угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины из-за участия ряда европейских стран в военных учениях в Гренландии. "Европейцы ответят на них (на тарифы на европейские товары - ИФ) единым и скоординированным образом, если они подтвердятся. Мы обеспечим уважение европейского суверенитета", - заявил Макрон. Опасность для трансатлантических отношений увидела в угрозах Трампа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О солидарности с Данией и Гренландией заявил и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

- Британский премьер-министр Кир Стармер считает решение американского президента ошибочным. "Наша позиция по Гренландии очень понятная: она - часть Дании. Будущее Гренландии - это вопрос, который должны решать только гренландцы и датчане", - заявил Стармер.

- Более 300 тыс. человек остались без света в Херсонской области после обстрела со стороны Украины накануне вечером. Также в результате украниского удара была обесточена значительная часть Запорожской области,

- Американская ракета-носитель SLS с кораблем Orion для пилотируемого полета к Луне четырех астронавтов в рамках миссии Artemis II доставлена на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. "Это исторический момент, - сказал журналистам глава NASA Джаред Айзекман. - Это начало очень длинного пути".